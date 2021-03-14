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ننشر صور الإسكان المختلط بالعاصمة الإدارية الجديدة

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ننشر صور الإسكان المختلط بالعاصمة الإدارية الجديدة ننشر صور الإسكان المختلط بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصراوي Masrawy

04:16 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- مصراوي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا لعمارات الاستخدام المختلط بالعاصمة الإدارية.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيس بوك، عمارات الاستخدام المختلط بالحي الثالث، العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعتبر الحى السكنى الثالث كابيتال ريزيدانس التي تنفذه وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية أول المشروعات التي بدأ تنفيذها في العاصمة الإدارية على 1016 فدانا، ويضم 8 مجاورات، ويتم تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنى مختلط، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

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