مسؤول أوروبي يؤكد الالتزام بأهداف التطعيم ضد كورونا رغم تأخر شحنات أسترازينيكا

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مصراوي Masrawy

لندن- (أ ش أ):

أكد المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، اليوم الأحد، إن الاتحاد سيكون قادرا على الالتزام بأهداف التطعيم ضد فيروس كورونا التي حددها على الرغم من التأخيرات في تسليم شحنات لقاح "أسترازينيكا".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ذلك يأتي بعد أن قالت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترزينيكا"، إنها ستحاول تسليم الاتحاد الأوروبي 30 مليون جرعة بحلول نهاية مارس، انخفاضا من 90 مليون جرعة هي التزامها التعاقدي.

ونقلت الصحيفة عن بريتون قوله"لا توجد خطط لمقاضاة الشركة في الوقت الحالي، الخبر السار هو أنه على الرغم من وجود تأخيرات مع أسترازينيكا، فإننا لن نتأخر في برنامج التطعيم الخاص بنا في الربع الأول، مضيفا أن شركة "فايزر" الأمريكية تنتج أكثر بكثير مما كان مخططا له وستقدم لنا المزيد".

وتعرض قادة الاتحاد الأوروبي لانتقادات بسبب تباطؤ حملة التطعيم في دول الاتحاد مقارنة بالدول الأخرى مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة بسبب إجراءات الترخيص والشراء الأطول والتأخير المتكرر في التسليم، بحسب الصحيفة.