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اليمن والأمم المتحدة يستعرضان مقترحات حول تنفيذ الخطة الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الدولية

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اليمن والأمم المتحدة يستعرضان مقترحات حول تنفيذ الخطة الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الدولية اليمن والأمم المتحدة يستعرضان مقترحات حول تنفيذ الخطة الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الدولية

مصراوي Masrawy

04:08 م الأحد 14 مارس 2021

عدن- (أ ش أ):

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، اليوم الأحد مع مدير مكتب (الأوتشا) في محافظة عدن رينيه نجين، مقترحات حول تنفيذ الخطة الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وجرى خلال اللقاء - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية بدون استثناء.

وقال باذيب، إن الأوتشا تعد حلقة الوصل بين الدولة ممثلة بوزارة التخطيط من جهة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإغاثية والتنموية من جهة أخرى وتقوم بدور كبير في الإسهام بعملية تنفيذ الخطط الإنسانية.

وأكد حرص على تعزيز علاقتها مع المجتمع الدولي وتسخير ثمار تلك العلاقة لخدمة الشعب اليمني .. منوها بضرورة العمل على الانتقال من أعمال الإغاثة إلى التنمية استجابة لبرنامج الحكومة الهادف إلى تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

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