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تحرير 47 مهاجرا غير شرعي من سجن سري في ليبيا

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تحرير 47 مهاجرا غير شرعي من سجن سري في ليبيا تحرير 47 مهاجرا غير شرعي من سجن سري في ليبيا

مصراوي Masrawy

04:05 م الأحد 14 مارس 2021

وكالات:

أعلنت مديرية أمن الكفرة جنوب شرقي ليبيا، عن تحرير 47 مهاجرا غير شرعي احتجزهم مهربو البشر بسجن سري في ضواحي المدينة، وذلك خلال قيام رجال الوكالات الأمنية بمداهمة مزرعة في المنطقة.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الأحد، إن عمليات تحرير الرهائن تمت من خلال عمل أمني مشترك لقسم البحث الجنائي بالمديرية ومركز الإيواء والترحيل الكفرة وكتيبة سبل السلام، إذ تم تحرير 46 شخصا يحملون الجنسية السودانية إضافة إلى سجين إثيوبي.

وحسب البيان، فإن عملية تحرير الرهائن تمت بعدما تمكن أحد المساجين من الهرب ووصل إلى البوابة الشمالية للمدينة، حيث أبلغ كتيبة سبل السلام التي بدورها عممت البلاغ على الجهات المختصة.

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