راب: غير مقبول أن تواصل إيران "قضية تعسفية" ضد ناشطة بريطانية إيرانية

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مصراوي Masrawy

لندن/طهران- (د ب أ):

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه من "غير المقبول" أن تواصل إيران "قضية تعسفية بالكامل" ضد الناشطة الخيرية نازانين زاجاري-راتكليف، التي مثلت أمام القضاء في طهران مجددا بتهمة مختلفة بعد أن أكملت عقوبة بالسجن لخمس سنوات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن راب كتب في تغريدة على تويتر أنه ينبغي السماح للمواطنة البريطانية الإيرانية بالعودة إلى بريطانيا على الفور. وأنه من غير المقبول أن اختارت إيران مواصلة القضية التعسفية بالكامل ضد زاجاري راتكليف.

وأضاف "يجب أن يُسمح لها بالعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة دون تأخير. نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعمها".

ووفقا لبلومبرج، تم القبض على زاجاري راتكليف، التي تعمل في وكالة طومسون رويترز، وفصلها عن ابنتها الصغيرة في مطار الإمام الخميني بطهران في أبريل 2016، أثناء عودتها إلى المملكة المتحدة بعد زيارة للعائلة في إيران.

وتم سجنها على الفور وأمضت العام الأخير من عقوبتها رهن الإقامة الجبرية بعد أن أفرجت السلطات عن عشرات السجناء في مارس 2020 من أجل احتواء فيروس كورونا في مراكز الاحتجاز.

وفي الأسبوع الماضي، تم إطلاق سراحها رسميا بعد انتهاء فترة العقوبة لكن لم يُسمح لها بمغادرة البلاد.

واتهمتها السلطات الإيرانية بالتحريض على الدولة والتآمر للإطاحة بالجمهورية الإسلامية، وهي اتهامات نفتها هي وعائلتها وحكومة المملكة المتحدة بشدة.

وقال محاميها حجة كرماني إن الجلسة الأخيرة للمحكمة عقدت في الصباح وأعلنت المحكمة أن "عملية المحاكمة قد انتهت". وأضاف أن الحكم في الاتهامات المتعلقة بالدعاية ضد الدولة يجب أن يصدر في غضون أسبوع، لكن يمكن تأجيله بسبب عطلة رأس السنة الفارسية في إيران.