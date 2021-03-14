أخبار عاجلة

عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي -
إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا -
رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

راب: غير مقبول أن تواصل إيران "قضية تعسفية" ضد ناشطة بريطانية إيرانية

Print
راب: غير مقبول أن تواصل إيران "قضية تعسفية" ضد ناشطة بريطانية إيرانية راب: غير مقبول أن تواصل إيران "قضية تعسفية" ضد ناشطة بريطانية إيرانية

مصراوي Masrawy

03:52 م الأحد 14 مارس 2021

لندن/طهران- (د ب أ):

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه من "غير المقبول" أن تواصل إيران "قضية تعسفية بالكامل" ضد الناشطة الخيرية نازانين زاجاري-راتكليف، التي مثلت أمام القضاء في طهران مجددا بتهمة مختلفة بعد أن أكملت عقوبة بالسجن لخمس سنوات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن راب كتب في تغريدة على تويتر أنه ينبغي السماح للمواطنة البريطانية الإيرانية بالعودة إلى بريطانيا على الفور. وأنه من غير المقبول أن اختارت إيران مواصلة القضية التعسفية بالكامل ضد زاجاري راتكليف.

وأضاف "يجب أن يُسمح لها بالعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة دون تأخير. نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعمها".

ووفقا لبلومبرج، تم القبض على زاجاري راتكليف، التي تعمل في وكالة طومسون رويترز، وفصلها عن ابنتها الصغيرة في مطار الإمام الخميني بطهران في أبريل 2016، أثناء عودتها إلى المملكة المتحدة بعد زيارة للعائلة في إيران.

وتم سجنها على الفور وأمضت العام الأخير من عقوبتها رهن الإقامة الجبرية بعد أن أفرجت السلطات عن عشرات السجناء في مارس 2020 من أجل احتواء في مراكز الاحتجاز.

وفي الأسبوع الماضي، تم إطلاق سراحها رسميا بعد انتهاء فترة العقوبة لكن لم يُسمح لها بمغادرة البلاد.

واتهمتها السلطات الإيرانية بالتحريض على الدولة والتآمر للإطاحة بالجمهورية الإسلامية، وهي اتهامات نفتها هي وعائلتها وحكومة المملكة المتحدة بشدة.

وقال محاميها حجة كرماني إن الجلسة الأخيرة للمحكمة عقدت في الصباح وأعلنت المحكمة أن "عملية المحاكمة قد انتهت". وأضاف أن الحكم في الاتهامات المتعلقة بالدعاية ضد الدولة يجب أن يصدر في غضون أسبوع، لكن يمكن تأجيله بسبب عطلة رأس السنة الفارسية في إيران.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

شبكة عيون الإخبارية