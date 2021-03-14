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رغم الانتقادات الإسلامية والأوروبية.. كوسوفو تفتتح سفارة في القدس

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رغم الانتقادات الإسلامية والأوروبية.. كوسوفو تفتتح سفارة في القدس رغم الانتقادات الإسلامية والأوروبية.. كوسوفو تفتتح سفارة في القدس
اقتصر الحدث على احتفال مقتضب

رغم الانتقادات الإسلامية والأوروبية.. كوسوفو تفتتح سفارة في القدس

افتتحت كوسوفو، اليوم الأحد، رسمياً سفارتها في القدس المحتلة، في اعتراف بالمدينة المتنازع عليها عاصمة لـ"إسرائيل"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24" أنه جرى افتتاح مقر البعثة في احتفال مقتضب رُفع خلاله علم كوسوفو أمام المبنى، وعُلق على مدخله لافتة حُفر عليها "جمهورية كوسوفو" بالألبانية والعبرية والإنجليزية.

وستحصل بريشتينا لقاء إقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس، كأول دولة بغالبية مسلمة تعترف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، على اعتراف "إسرائيل" باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008.

وأثار قرار بريشتينا انتقادات، ليس من دول إسلامية فحسب، ولكن من داخل الاتحاد الأوروبي كذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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