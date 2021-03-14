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نائب وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات بالمملكة

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نائب وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات بالمملكة نائب وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات بالمملكة
نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان

نائب وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات بالمملكة

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وذلك نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وتسلم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة؛ تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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