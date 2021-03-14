عسكر ميانمار يقتلون 5 متظاهرين بالرصاص.. والاحتجاجات تدخل أسبوعها السادس

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3 منهم في العاصمة التجارية للبلاد

فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في العاصمة التجارية لميانمار يانغون، اليوم (الأحد)؛ مما أدى إلى قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، مع استمرار الاحتجاجات على استيلاء الجيش على السلطة لأسبوع سادس.

وأظهر مقطع فيديو محتجين يحملون دروعاً مصنوعة يدوياً ويرتدون خوذات أثناء مواجهتهم لقوات الأمن في حي هلينجثايا بالمدينة، فيما تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود فوق المنطقة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وبيّنت مجموعة "إيراوادي" الإعلامية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا عندما فتحت الشرطة النار على متظاهرين في يانغون، وأصيب 15 شخصًا آخرون.

وأضافت أن شخصين قُتلا في أماكن أخرى من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بعد يوم من إعلان ماهن وين خاينج ثان، الذي يركض مع معظم كبار المسؤولين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، أن الحكومة المدنية ستسعى لمنح الناس الحق القانوني في الدفاع عن أنفسهم.

وخاطب ماهن وين خينج ثان، القائم بأعمال رئيس الحكومة المدنية الموازية في ميانمار، الجمهور عبر "فيسبوك"، قائلاً: "هذه أحلك لحظة في الأمة ولحظة اقتراب الفجر".