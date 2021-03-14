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عمليات تحرير حجة مستمرة.. وقتلى الحوثي بالعشرات وسط تطهير القرى

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عمليات تحرير حجة مستمرة.. وقتلى الحوثي بالعشرات وسط تطهير القرى عمليات تحرير حجة مستمرة.. وقتلى الحوثي بالعشرات وسط تطهير القرى
قام بها الجيش اليمني مدعومًا بغطاء جوي من طائرات التحالف

عمليات تحرير حجة مستمرة.. وقتلى الحوثي بالعشرات وسط تطهير القرى

أوضحت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني مدعوم بغطاء جوي من طائرات التحالف نجحت في التقدم في محافظة حجة، واستعادتها، وتجري الآن عملية عسكرية لتحرير عدد من القرى.

وبينت ذات المصادر أن عدد القتلى والمصابين من ميليشيات الانقلابيين فاقت العشرات، فيما قامت الطائرات بفتح خط النار على مجموعة من الانقلابيين، وذلك مساندة لما قامت به قوات الجيش الوطني، بعد أن قصفوا مواقع الحوثيين في المحافظة بمشاركة واسعة لطيران التحالف العربي بقيادة لتحرير عدة مواقع يمينة.

وأضافت مصادر "سبق" أن المدفعيات دمرت آليات عسكرية للحوثيين، وأن طيران التحالف العربي شارك في العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت ودمر آليات عسكرية للميليشيات الانقلابية.

وكانت قد دارت خلال الأيام الماضية معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة حجة غربي اليمن، بعد هجوم شنه الحوثيون بهدف استعادة عدد من المواقع التي استعادها الجيش وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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