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الأمن البيئي: ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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الأمن البيئي: ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي الأمن البيئي: ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
المالكي: تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية

الأمن البيئي: ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 25 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و15 مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والإثيوبية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي بـ(996) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 ريالًا في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.
وحث المتحدث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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