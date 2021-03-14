أخبار عاجلة

عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي -
إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا -
رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اصطحاب الأسرة والخروج والعودة.. 5 حقوق جديدة للعمالة المصرية بعد إلغاء الكفيل السعودي

Print
اصطحاب الأسرة والخروج والعودة.. 5 حقوق جديدة للعمالة المصرية بعد إلغاء الكفيل السعودي اصطحاب الأسرة والخروج والعودة.. 5 حقوق جديدة للعمالة المصرية بعد إلغاء الكفيل السعودي

مصراوي Masrawy

03:43 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت المملكة العربية ، اليوم الأحد الموافق 14 مارس2021، تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية، وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية "إلغاء النظام الكفيل".

وقال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية، يمنح العامل بعض الحقوق والمميزات منها، إلغاء نظام الكفيل بعد أكثر من 72 عاماً

- يحق للعامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى عبر منصة "قوى" ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وتقوم المنشأة الجديدة بتقديم طلب نقل خدمات عامل وافد، يتم التأكد من تحقق الظوابط ومن ثم يتم إرسال رسالة للعامل الوافد بالإقرار في الرغبة في الإنتقال، وبعد ذلك يتم إشعار الموافقة لكلاً من المنشأة الطالبة للنقل والمنشأة المنقول منها العامل، وبذلك تتم عملية النقل حيث يتم إحتساب مدة العقد من تاريخ إتمام عملية الموافقة.

- يحق للعامل الوافد حرية السفر خارج المملكة بمجرد اختيار صاحب العمل إلكترونياً عبر منصة "أبشر" خلال سريان عقد العمل مع تحديد تاريخ المغادرة والعودة، وكذلك بالنسبة للخروج النهائي.

- يحق للعامل عدم تحمل دفع أي رسوم حكومية (رخصة عمل - الإقامة - رسوم الخدمة ).

- يحق للعامل فرصة حرية اصطحاب أسرته إلى المملكة.

- يحق للعامل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص به، عكس ما كان يحدث في نظام الكفيل.

وأشار حنفي، إلى أن هذه المبادرة، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة التعاقدية ودعم جاذبية سوق العمل، وحماية الأجور عن طريق توثيق عقود العمل إلكترونياً عبر منصة "مدد" وتقلل من المشاكل التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل عن طريق حل المشاكل إن وجدت إلكترونياً عبر منصة "ودي" وتحد من بلاغات الهروب.

كما أن هذه المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، على أن يستثنى منها المهن الخاصة " السائق الخاص - الحارس - العمالة المنزلية - الراعي " حيث ستستمر هذه المهن على النظام المتبع سابقاً دون تغيير .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية