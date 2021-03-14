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مجلة نور للأطفال تكرم طفلة فلسطينية متفوقة

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مجلة نور للأطفال تكرم طفلة فلسطينية متفوقة مجلة نور للأطفال تكرم طفلة فلسطينية متفوقة

مصراوي Masrawy

03:43 م الأحد 14 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

كرمت اليوم مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، الطفلة الفلسطينية النابغة سجى سعيد خِلَّة، لحفظها للقرآن الكريم كاملا فى سن مبكرة.

وهنأ أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الطفلة وأسرتها على ما وصلت له خلال رحلتها لحفظ كتاب الله، وهي تمثل نموذجًا يُحتذى به وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير المجلة بضرورة تشجيع مثل هذه النماذج على حفظ كتاب الله، وترسيخ القيم العليا والمبادئ الإنسانية، وتوفير البيئة العلمية المناسبة لهم لكي يصلوا لأعلى المراتب العلمية.

وعبرت الطفلة "سجى" ووالدها خلال الزيارة،عن امتنانها لزيارتها لمصر الأزهر، وسعادتها الغامرة باستقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لها ، معبره عن رغبتها الحقيقية في أن تلتحق بجامعة الأزهر، لتكمل دراستها العلمية، وتصبح أحد سفراء الأزهر في بلادها لترسيخ قيم الوسطية عن الدين الإسلامي الحنيف.

تبلغ الطفلة "سجى" 11 عامًا، ورغم أنها كفيفة، فإنها أتمت حفظ القرآن الكريم وهي في السابعة من عمرها، وقد ساعدها والدها في حفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعدد من الكتب، والدواوين، والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة في ذلك على ما وهبها الله من إرادة وعزيمة وذاكرة قوية.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبل بمكتبه بالمشيخة، الطفلة الفلسطينية النابغة سجى سعيد خِلَّة، تلبية لرغبتها ورغبة أسرتها.

وتبلغ الطفلة سجى خِلَّة 11 عامًا، ورغم أنها كفيفة إلا أنها أتمت حفظ القرآن الكريم وهي في السابعة من عمرها، وساعدها والدها في حفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعدد من الكتب والدواوين والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة في ذلك على ما وهبها الله من إرادة وعزيمة وذاكرة قوية.

وأوصى فضيلة الإمام الأكبر الطفلة الفلسطينية بمواصلة الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجًا يحتذى به وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين الشقيقة، مؤكدًا أن العلم هو سبيل الأمم للتقدم والاستقرار.

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