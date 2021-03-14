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الشيخ عبد الله بن زايد: الإمارات لا تعرف المستحيل وطموحاتها بلا حدود

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الشيخ عبد الله بن زايد: الإمارات لا تعرف المستحيل وطموحاتها بلا حدود الشيخ عبد الله بن زايد: الإمارات لا تعرف المستحيل وطموحاتها بلا حدود

مصراوي Masrawy

03:44 م الأحد 14 مارس 2021

أبوظبي- (أ ش أ):

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن النجاح يُصنع ولا يُمنح، والإمارات دولة لا تعرف المستحيل ولا يوجد سقف لطموحاتها وأحلامها.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد - في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات - "إن إنجازات الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية دليل على أننا قيادة وشعباً نستطيع تحويل الأحلام إلى واقع مزدهر".

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بدور الشباب في نهضة الإمارات منذ قيام الدولة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل باهر لدولة الإمارات بفضل تعاون وتآزر الشباب في العمل على مختلف القضايا الشبابية والوطنية وخلقهم نموذجا لتعايش وانسجام مجتمع الإمارات.

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