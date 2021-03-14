الإيطاليون يهرعون إلى الحدائق وصالات تصفيف الشعر قبل إغلاق جديد

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مصراوي Masrawy

روما- (د ب أ):

هرع الإيطاليون إلى الحدائق وشوارع التسوق المركزية وصالات تصفيف الشعر قبل أن تعود معظم البلاد إلى إغلاق غدا الإثنين، لمحاولة الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ودفع ارتفاع درجة حرارة الجو والطقس المشمس الأشخاص للخروج للتنزه، وهو تقليد بمناسبة عيد الفصح، الذي يتم الاحتفال به غدا الإثنين، والذي يصادف خلاله الإغلاق الجديد في الخامس من إبريل المقبل.

واحتشد الكثير من الشباب بدون كمامات، مما دفع الشرطة لتوقيع 1338 غرامة أمس الأول الجمعة.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نقلا عن اتحاد تجارة التجزئة في البلاد "كونفيسيرسينتي" إن صالونات تصفيف الشعر وصالات التجميل شهدت أيضا زيادة في الجوزات بنسبة 100%.

وشهدت إيطاليا التي كانت محور الوباء الأوروبي في موجة التفشي الأولى قبل عام، أكثر من مئة ألف حالة وفاة وهو أعلى رقم في أوروبا، بعد المملكة المتحدة.