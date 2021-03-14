مقتل وإصابة 10 جنود يمنيين في قصف صاروخي للحوثيين غربي تعز

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مصراوي Masrawy

صنعاء- (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني، الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأحد بمقتل وإصابة 10 جنود جراء صاروخ أطلقه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا على مدرسة طارق بن زياد في جبهة الكدحه بمديرية المعافر غربي تعز".

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عشرة جنود في حصيلة أولية.

وحذر من استهداف مليشيا الحوثي لمقرات عسكرية و مدنية في تعز "ردا على تقدم القوات الحكومية لتحرير مناطق في تعز من سيطرة المليشيات الحوثية".

وتعد مدرسة طارق بن زايد مقرا للجيش في الوقت الحالي وكانت ثكنة عسكرية حوثية قبل أن يحررها الجيش الحكومي قبل أيام عقب معارك عنيفة دارت بين الطرفين.

يذكر أن القوات الحكومية بدأت عملية عسكرية في الريف الغربي لتعز منذ نحو أسبوعين، وحققت تقدما في مناطق عدة بمديريات المعافر وحبشي ومقبنة.

وتسيطر القوات الحكومية على مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء من أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ نحو خمس سنوات.