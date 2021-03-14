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جدة.. ملتقى حول التعليم عن بُعد الثلاثاء المقبل بعنوان "واقع ورؤى"

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يستهدف المعلمين والمشرفين وقادة المدارس

جدة.. ملتقى حول التعليم عن بُعد الثلاثاء المقبل بعنوان

يرعى وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، الثلاثاء المقبل، ملتقى "التعليم عن بعد.. واقع ورؤى" الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بجدة ممثلة في الشؤون التعليمية بنين وبنات.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أن الملتقى الافتراضي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات، وسيتخلل الملتقى طرح عدد من أوراق العمل المتعلقة بكافة جوانب الارتقاء بالتعليم عن بُعد من قبل أكاديميين وتربويين متخصصين في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات.

يذكر أن الملتقى يستمر لمدة يومين ويهدف إلى إبراز أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في أدوات وأساليب التعليم عن بعد، واستشراف مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا، إضافة إلى تطوير البيئات التعليمية بما يتناسب مع التوجهات الداعمة للتعليم عن بعد، وكذلك إذكاء روح المنافسة في تقديم أفضل الحلول المبتكرة في التعليم الإلكتروني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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