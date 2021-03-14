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"الداخلية" ترصد 34763 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

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"الداخلية" ترصد 34763 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا "الداخلية" ترصد 34763 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
خلال أسبوع.. الرياض في المقدمة تليها مكة ثم الشرقية

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" (34763) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 22/ 7/ 1442هـ حتى 29/ 7/ 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (13071)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7233)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4948)، ومنطقة القصيم بـ(2261)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1648)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة تبوك بـ(966)، ومنطقة الباحة بـ(812)، ومنطقة حائل بـ(808)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(803)، ومنطقة عسير بـ(625)، ومنطقة جازان بـ(228)، وأخيرًا منطقة نجران بـ(145).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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