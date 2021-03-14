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بالخطوات.. "الثروة السمكية" توضح كيفية الحصول على رخصة صيد هواة

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بالخطوات.. "الثروة السمكية" توضح كيفية الحصول على رخصة صيد هواة بالخطوات.. "الثروة السمكية" توضح كيفية الحصول على رخصة صيد هواة

مصراوي Masrawy

03:17 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إصدار تصاريح للصيد لمَن يتقدم؛ سواء للصيادين أو الهواة.

وأشار مصيلحي إلى أن هذه التصاريح تستهدف تأمينًا لمَن يمارس هذه الهواية؛ خصوصًا أن أماكن الصيد متعددة والبعض منها عليه ضوابط أمنية.

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن هناك نوع ممنوع الصيد فيه، وبناء عليه يتم الإرشاد بالضوابط والمحظورات لأماكن الصيد، وهناك العديد من الإجراءات تتم قبل إصدار التصريح؛ وهي بمثابة تأمين لمَن يُضبط يقوم بمزاولة هذا النشاط، وغير إجبارية، وقيمة التصريح ضئيلة جدًّا.

ولفت مصيلحي إلى أن ترخيص مزاولة نشاط "صيد هواة" يتطلب إصدار ترخيص من قِبل الهيئة أو من فروعها المنتشرة بالمحافظات، مضيفًا أن الإجراءات لا تستغرق وقتًا.

وجاءت كالتالي :

- تقديم طلب مزاولة نشاط "صيد هواة "بقيمة 32 جنيهًا.

- يجب على المتقدم جلب صورتَين معه.

_ يجب ملء استمارة والحصول على صورة منها وإرفقها بالطلب.

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