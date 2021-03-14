أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الداخلية" ترصد 34763 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

Print
"الداخلية" ترصد 34763 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا "الداخلية" ترصد 34763 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
خلال أسبوع.. الرياض في المقدمة تليها مكة ثم الشرقية

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" (34763) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 22/ 7/ 1442هـ حتى 29/ 7/ 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (13071)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7233)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4948)، ومنطقة القصيم بـ(2261)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1648)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة تبوك بـ(966)، ومنطقة الباحة بـ(812)، ومنطقة حائل بـ(808)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(803)، ومنطقة عسير بـ(625)، ومنطقة جازان بـ(228)، وأخيرًا منطقة نجران بـ(145).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية