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"طيران الإمارات" لموظفيها: تلقوا اللقاح أو سددوا 150 درهماً أسبوعياً

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"طيران الإمارات" لموظفيها: تلقوا اللقاح أو سددوا 150 درهماً أسبوعياً "طيران الإمارات" لموظفيها: تلقوا اللقاح أو سددوا 150 درهماً أسبوعياً
باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً وفاعليةً للحد من انتشار الفيروس

طالبت مجموعة "طيران الإمارات" موظفيها بضرورة تلقي لقاح "كوفيد-19" باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً وفاعليةً للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة دعمها لحملات التطعيم في دولة الإمارات.

وأضافت أنه يتعين على الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح إجراء فحص "بي سي آر" لكوفيد-19 سلبي على نفقتهم الخاصة كل أسبوع ابتداءً من الأول من أبريل 2021.

وحتى الآن تلقى نحو 5000 من أفراد الخدمات الجوية والطيارين جرعتي لقاح "كوفيد-19" بالإضافة إلى الآلاف من موظفي مجموعة الإمارات من خلال عيادات المجموعة ومراكز التطعيم في حين اختار آخرون تلقي جرعات اللقاح في أحد مراكز التطعيم العديدة في جميع مناطق دولة الإمارات.

ووضعت طيران الإمارات مع بداية انتشار الجائحة سلامة عملائها وموظفيها على رأس أولوياتها، ونفذت تدابير صارمة لحمايتهم في جميع مراحل الرحلات. ومع التقدم السريع في برنامجها للتطعيم بمعدلات عالية، فإن المزيد من رحلاتها سيعمل على خدمتها موظفو خطوط أمامية مُلقحون بالكامل.

يُذكر أن سعر خدمة فحص مسحة الأنف لفيروس كورونا يقترب من 150 درهماً في دبي، والقيمة تشمل كل الرسوم، ومنها أخذ المسحة وإجراء الفحص المخبري وإصدار النتيجة أو الشهادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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