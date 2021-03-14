مكة.. "بلدية العزيزية" تغلق 4 عربات مخالفة للفود ترك وتصادر 9 مولدات

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نفذت 37 حملة رقابية وتفتيشية للقضاء على الظواهر السلبية

نفذت بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 37 حملة رقابية وتفتيشية، ضمن نطاق البلدية الإشرافي؛ للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية اللازمة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الحملات أسفر عنها إغلاق أربع عربات فود ترك بممشى النسيم؛ لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وافتقارها للاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيراً إلى مصادرة تسعة مولدات كهربائية لعربات الفود ترك المسببة للضوضاء، إضافةً إلى مصادرة أواني تحضير تالفة، ومناقل جمر مخالفة للأنظمة.

وأشار "المالكي" إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين.

ودعا "المالكي" إلى تكثيف الحملات الرقابية وتشديدها؛ للتأكد من التزام وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين، وأكد -في الوقت ذاته- على أن الفرق الرقابية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، داعيًا المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية الإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

أمانة العاصمة المقدسة