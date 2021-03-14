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أمانة جدة: 13 خدمة يوفرها المستكشف الجغرافي عبر البوابة الرقمية

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أمانة جدة: 13 خدمة يوفرها المستكشف الجغرافي عبر البوابة الرقمية أمانة جدة: 13 خدمة يوفرها المستكشف الجغرافي عبر البوابة الرقمية
قالت: يتيح خدمات معرفية واسعة للمستفيدين من خلال خريطة ذكية

أمانة جدة: 13 خدمة يوفرها المستكشف الجغرافي عبر البوابة الرقمية

كشفت أمانة محافظة جدة عن 13 خدمة يوفرها المستكشف الجغرافي عبر بوابتها الرقمية، والذي يتيح خدمات معرفية واسعة للمستفيدين عن طريق عرض 13 طبقة جغرافية، وذلك من خلال خريطة ذكية تتضمن العديد من الأدوات والمعلومات عن محافظة جدة.
وأوضح مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في الأمانة المهندس يـاسـر بن عبيدالله المحمدي أن المستكشف يتضمن خريطة ذكية تتضمن معلومات جغرافية واسعة عن محافظة جدة، حيث تستعرض 13 طبقة يمكن الوصول إليها من خلال مفاتيح وأيقونات سهلة الاستخدام، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل على تطوير أنظمتها الجغرافية بصفة مستمرة مستخدمة في ذلك مصورات جوية دقيقة ومحدثة.
وأضاف المحمدي أن المستكشف الجغرافي لمدينة جدة يستعرض طبقات: (استخدامات الأراضي – المعالم - إطلاق الارتفاعات - حدود الردم - حدود العين العزيزية - النطاق الجغرافي للمنطقة التاريخية - حدود الشعب المرجانية - حدود الأحياء - حدود البلديات الفرعية - الطريق الدائري الجديد - مسار قطار الحرمين السريع - النطاق العمراني - المخططات التقسيمية)، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط:https://smartmap.jeddah.gov.sa

وبين أن المستكشف يوفر مصورات جوية بتسلسل زمني يبدأ من عام 2011م وحتى2020م، كما يوضح حدود النطاق العمراني منذ 1435هـ وحتى 1450هـ، بالإضافة إلى إظهار مسميات الأحياء الرئيسة والفرعية والتي يصل مجموعها إلى 211 حيًا، وكذلك إتاحة معلومات تفصيلية عن المخططات وأرقام القطع واستخدامات الأراضي سواء سكني أو تجاري أو غيره، بالإضافة لنظام البناء والبلدية المسؤولة عنها وأسماء الاحياء لقطع الأراضي المختارة ورقم المخطط المتواجدة به.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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