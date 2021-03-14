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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

استنكرت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التدخل في الشؤون الداخلية المصرية تحت ذريعة حقوق الإنسان، بعد البيان الأخير لعدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الدول التي أصدرت عددًا من التوصيات تناست عن عمد الجهود المصرية الكبيرة للحفاظ على حقوق الإنسان، المتمثلة في الاستقرار والأمان والحق في الحياة، وتوفير حياة كريمة، والحق في التعليم، والرعاية الصحية؛ وهي النصوص الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان .

وأوضح نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن ما جاء في بيان دول مجلس حقوق الإنسان الدولي هو عبارات عشوائية تنطوي على اتهامات باطلة، ليس بها أية معلومات دقيقة، وهو ما يؤكد سوء النية في إصدار مثل هذه التقارير، مخالفين كل الأعراف الدولية .

وأكد الزناتي أن زمن الضغط على مصر بالتدخل في شأنها الداخلي ولَّى بلا رجعة ولن يعود، ومصر دولة مؤسسات تتوفر لها الاستقلالية التامة، في الوقت الذي وقفت فيه نفس الدول ونفس المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان صامتة أمام الإرهاب الإخواني ضد الشعب المصري، وما زالت بعض الدول والمؤسسات الأجنبية لا تحترم مبادئ القانون الدولي الذي يضمن استقلالية الدول وسيادتها، وهو ما يعد أمرًا مرفوضًا من المجتمع المدني المصري .