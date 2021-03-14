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لن تهز شعرة من الدولة.. برلماني ينتقد بيانات الخارج بشأن حقوق الإنسان في

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لن تهز شعرة من الدولة.. برلماني ينتقد بيانات الخارج بشأن حقوق الإنسان في مصر لن تهز شعرة من الدولة.. برلماني ينتقد بيانات الخارج بشأن حقوق الإنسان في

مصراوي Masrawy

03:02 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اليوم الأحد، رفضه البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مؤكدًا أننا بحاجة إلى إظهار إنجازات أمام هذه الدول، وما تقوم به مصر مؤخرًا من توفير مسكن ومعيشة وتطوير للعشوائيات.

وقال النائب مجدي ملك، موجهًا حديثه إلى النواب: شعب مصر الأبي، مصر ، إن مثل هذه البيانات لن تهز شعرة من الشعب المصري، كما أننا اعتدنا على مثل هذه البيانات منذ عهود، موضحًا أن هناك مؤامرات تحاك ضد مصر؛ ولكن دورنا كمؤسسات يتمثل في سؤال واضح: هل نترك الساحة لهذه المنظمات التي تكيل بمعايير مزودجة؟!

وأكد ملك، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه يجب أن يكون لنا دور كبير وقوي كما حدث من لجنة حقوق الإنسان خلال البرلمان السابق، إذ كانت لها جولات في جميع الدول لتوضيح الحقائق.

وتابع عضو مجلس النواب: علينا أن ننظم أنفسنا؛ لتوضيح الصورة، لأن ما يحدث في مصر مخالف لما يتم تصديره للرأي العالمي، وعلينا أن تكون لدينا ثقة في قيادتنا وأنفسنا، ومصر لن تهتز وقوية بقوة أبنائها وشعبها، ومثل هذه البيانات لن تؤثر فينا.

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مصراوي Masrawy

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