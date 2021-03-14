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انتقادات واسعة لتعامل شرطة لندن مع وقفة حداد على خطف وقتل سارة إيفيرارد

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انتقادات واسعة لتعامل شرطة لندن مع وقفة حداد على خطف وقتل سارة إيفيرارد انتقادات واسعة لتعامل شرطة لندن مع وقفة حداد على خطف وقتل سارة إيفيرارد

مصراوي Masrawy

03:03 م الأحد 14 مارس 2021

لندن- (بي بي سي):

لقي تعامل شرطة العاصمة البريطانية لندن مع الوقفة الاحتجاجية في لندن حداداً على سارة إيفيرارد إنتقادات واسعة النطاق من قبل كل القوى السياسية البريطانية.

وطلبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل من شرطة لندن تقديم تقرير عما حدث بينما قال عمدة لندن صادق خان إنه "يسعى بشكل عاجل للحصول على تفسير" من قيادة شرطة العاصمة.

وشوهد الضباط وهم يقيدون نساء باصفاد معدنية ويقتدن بعيداً.

وقالت الشرطة إن أربعة اعتقالات جرت في الوقفة الاحتجاجية.

وتجمع المئات في أحد أحياء لندن مساء يوم السبت لتكريم الفتاة البالغة من العمر 33 عاماً والتي أثار خطفها وقتلها من قبل رجل شرطة جدلاً واسعاً حول سلامة النساء في الأماكن العامة.

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