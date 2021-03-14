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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9664 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9664 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9664 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9664 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 76.82 نقطة ليقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، ووفرة، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وإسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: البحر الأحمر، وسابتكو، والأندلس، وتكوين، وباتك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و4.13%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، ومتطورة، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: متطورة، والمصافي، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية