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أمير نجران يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أمير نجران يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا أمير نجران يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
أثنى على جهود "الصحة" في تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمير نجران يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، في مركز اللقاح الرئيسي بمقر مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمعارض والمؤتمرات بمدينة نجران الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأثنى أمير منطقة نجران على جهود وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر المؤهلة التي أسهمت في الحد من انتشار ، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة، مشيداً بالتفاعل الإيجابي من المواطنين والمقيمين في التسجيل في تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح والتطعيمات اللازمة للوقاية من الفيروس.

من جانبه، أكد مدير عام "صحة نجران" الدكتور إبراهيم بن هميم، جاهزية مراكز تقديم لقاحات كورونا بمنطقة نجران لاستقبال المستفيدين المسجلين في تطبيق "صحتي"، للحصول على الجرعة الأولى والثانية، مشيراً إلى التوسع في تقديم خدمات اللقاحات بالمنطقة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على خدمات اللقاح من خلال إضافة 5 مراكز لتقديم خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، في محافظات: حبونا، ويدمة، وثار، وخباش، وبدر الجنوب، ليصبح عدد المراكز في منطقة نجران 9 مراكز بطاقة استيعابية 6800 مستفيد يومياً، إضافة إلى تقديم خدمة اللقاح لمرضى الرعاية المنزلية في منازلهم المسجلين في البرنامج وذويهم. وتقديم خدمة اللقاح للنزلاء في التأهيل الشامل.أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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