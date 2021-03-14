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"الصحة" تُفعّل برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية

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"الصحة" تُفعّل برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية "الصحة" تُفعّل برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية
تأتي أهميته في الوقاية والكشف المبكر على حالات سوء التغذية والتاريخ المرضي

تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم تفعيل حملة الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس "طلاب وطالبات الصف الأول والرابع الابتدائي"، حيث دعت أولياء الأمور للمبادرة بأخذهم إلى عيادات الفحص في أقرب مركز صحي لهم، وذلك عبر حجز موعد عبر تطبيق "موعد".

وتأتي أهمية برنامج الفحص الاستكشافي في الوقاية والكشف المبكر على حالات سوء التغذية، التاريخ المرضي، الأسنان، النظر، السمع، اعوجاج السلسة الفقارية (الجنف)، فحص كتلة الجسم.

وزارة الصحة وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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