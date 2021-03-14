أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رجل وطني عظيم.. الهيئات البرلمانية تنعي الفريق كمال عامر واقتراح بإطلاق اسمه على إحدى القاعات

Print
رجل وطني عظيم.. الهيئات البرلمانية تنعي الفريق كمال عامر واقتراح بإطلاق اسمه على إحدى القاعات رجل وطني عظيم.. الهيئات البرلمانية تنعي الفريق كمال عامر واقتراح بإطلاق اسمه على إحدى القاعات

مصراوي Masrawy

02:49 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

نعت الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محافظ مطروح وأسوان السابق ورئيس ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير عمليات الجيش المصري في حرب الخليج.

وقال عاطف ناصر، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الفقيد رجل وطني من الطراز الأول، وترأس لجنة الدفاع والأمن القومي في ظروف استثنائية، بينما قال النائب أحمد العوضي، إن حزب حماة وطن يعني هذا الفقيد الغالي، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة الأستاذ لنا جميعًا.

ونعى النائب محمد إصلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الفقيد، مشيرًا إلى أن الوطن فقد رجلًا من رجالات القوات المسلحة ومجلس النواب، بينما نعى النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الفقيدَ مؤكدًا أن علاقته مع عامر كانت منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن الفريق عامر غيَّر كثيرًا من المفاهيم، وكان نموذجًا لتغير الفكر والتواضع، وأرسى مبادئ عديدة، وكان مهتماً بشدة بالعمل المنوط به ومحباً للوطن وبلده.

ونعي سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الفقيد، مشيرًا إلى أنه رجل وطني عظيم، مقترحًا إطلاق اسمه على إحدى قاعات المجلس، بينما نعى النائب فريد بياضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدًا أنه تزامل مع الفقيد بمجلس الشورى الماضي، وكان مثالًا للوطنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية