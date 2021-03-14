رجل وطني عظيم.. الهيئات البرلمانية تنعي الفريق كمال عامر واقتراح بإطلاق اسمه على إحدى القاعات

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

نعت الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محافظ مطروح وأسوان السابق ورئيس ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير عمليات الجيش المصري في حرب الخليج.

وقال عاطف ناصر، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الفقيد رجل وطني من الطراز الأول، وترأس لجنة الدفاع والأمن القومي في ظروف استثنائية، بينما قال النائب أحمد العوضي، إن حزب حماة وطن يعني هذا الفقيد الغالي، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة الأستاذ لنا جميعًا.

ونعى النائب محمد إصلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الفقيد، مشيرًا إلى أن الوطن فقد رجلًا من رجالات القوات المسلحة ومجلس النواب، بينما نعى النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الفقيدَ مؤكدًا أن علاقته مع عامر كانت منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن الفريق عامر غيَّر كثيرًا من المفاهيم، وكان نموذجًا لتغير الفكر والتواضع، وأرسى مبادئ عديدة، وكان مهتماً بشدة بالعمل المنوط به ومحباً للوطن وبلده.

ونعي سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الفقيد، مشيرًا إلى أنه رجل وطني عظيم، مقترحًا إطلاق اسمه على إحدى قاعات المجلس، بينما نعى النائب فريد بياضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدًا أنه تزامل مع الفقيد بمجلس الشورى الماضي، وكان مثالًا للوطنية.