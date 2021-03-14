استعدادًا لانتخابات "الصحفيين".. ميري: خاطبنا رئيس الوزراء ووزير الداخلية لإقامة سرادق أمام النقابة

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

تستعد نقابة الصحفيين لعقد جمعيتها العمومية وانتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل أزمة كورونا ومخاوف من إجرائها في مثل تلك الظروف؛ خصوصًا مع قرار مجلس النقابة بعدم إقامة السرادقات التي توجد بها تجمعات.

وقال خالد ميري، وكيل النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن النقابة خاطبت رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بشكل رسمي، لطلب إقامة سرادق أمام النقابة لتخفيف الضغط على مقر النقابة الذي لا يتسع بكل أدواره لعدد أعضاء الجمعية العمومية المحتمل حضورهم ومشاركتهم في الانتخابات، وننتظر ردهم حتى الآن.

وأضاف ميري أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعقد اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، لمتابعة آخر التطورات في ما يخص رد مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، وكذلك نتائج الدعوى القضائية التي رفعها المرشح حسام السويفي، والتي اختصم فيها النقابة، مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بامتناع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عن إقامة سرادقات الانتخاب في شارع عبد الخالق ثروت؛ حيث ردت اللجنة على ذلك بأنها طالبت أيضًا بإقامة سرادق، بالإضافة إلى آخر الاستعدادات لإقامة الانتخابات.

وكثف المرشحون بالانتخابات جولاتهم الانتخابية بمقرات الصحف المختلفة خلال الأيام الماضية؛ لعرض برامجهم الانتخابية، والتي تمثل أغلبها في تقديم الخدمات المختلفة سواء المتعلقة بالنقل أو الخدمات المرورية أو الطبية في ظل أزمة كورونا، أو الخصومات المختلفة، بجانب تأكيد حل أزمات الصحفيين المتعطلين والمشكلات التي تواجه الصحافة المطبوعة في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه تمت مخاطبة وزيرة الصحة لتخصيص (3) سيارات إسعاف وأطباء أمام مبنى النقابة يوم انعقاد الجمعية العمومية.

ووافق المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة على ندب مستشاري الهيئة للإشراف على عمليتَي الاقتراع والفرز، ويوجد عضو من الجمعية العمومية داخل كل لجنة لمتابعة كل الإجراءات مع أعضاء اللجنة المشرفة.

وأوضحت اللجنة المشرفة أن عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية ستجرى بوجود مندوبي المرشحين، على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج، وذلك مراعاة لظروف كورونا واستجابة لطلب المرشحين، كما أعلنت إزالة السقالات المواجهة لمدخل النقابة الرئيسي قبل 48 ساعة من يوم انعقاد الجمعية، على أن يتم دخول النقابة من الباب الرئيسي والخروج من الباب الجانبي بعد التأكد من إزالة الأجزاء التي يمكن أن تتساقط.

واشترطت اللجنة للدخول ارتداء الكمامة الطبية وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، كما يتم توفير الكحول الطبي بمقرات تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة في كل اللجان، مع تطهير مبنى النقابة بالكامل قبل (24) ساعة من موعد انعقاد الجمعية.

وطالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر النقابة فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات، وسيتم إرسال رسالة لأعضاء الجمعية فور اكتمال النصاب القانوني، على أن يتولى كل مرشح لعضوية المجلس تسليم كشف بأسماء (5) مندوبين لحضور عملية الاقتراع والفرز خلال (72) ساعة، و(32) مندوبًا لكل مرشح لمنصب النقيب.