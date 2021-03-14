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ليست قاصرة على المصريين.. وزير الأوقاف: أكاديمية التدريب مستعدة لاستقبال الأئمة من دول العالم

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ليست قاصرة على المصريين.. وزير الأوقاف: أكاديمية التدريب مستعدة لاستقبال الأئمة من دول العالم ليست قاصرة على المصريين.. وزير الأوقاف: أكاديمية التدريب مستعدة لاستقبال الأئمة من دول العالم

مصراوي Masrawy

02:35 م الأحد 14 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن أكاديمية التدريب التابعة للوزارة ليست مقتصرة على المصريين فقط، ولكنها مستعدة لاستضافة أئمة من كل دول العال،

وأضاف، خلال جلسة نقاشية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، الأحد، بحضور وفود 35 دولة مشاركة فى المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات، إن الهدف من إنشاء الأكاديمية هو التدريب النوعي التراكمي، متابعا: "لم نستثني أحدا من التدريب، فكل من يعمل في الوزارة يمر باختبارات ودورات تدريبية".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ضيق الأفق الثقافى كان مشكلة كبيرة فى كل المجالات، والكثير من الصدامات الفكرية جاءت نتيجة الانكفاء على الذات، ومن هنا عملت الأكاديمية على توسيع دوائر المعرفة والتدريب، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات مع 22 جامعة لتدريب الأئمة والواعظات في علم النفس والإعلام والاهتمام باللغات الأجنبية، وبروتوكول مع الوطنية للإعلام، وجار الإعداد لحصول الأئمة على منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية باللغات فى دول مختلفة.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من الأكاديمية هو التنوع الثقافي والنوعي ولدينا مركز آخر فى الإسكندرية، مشيرا إلى أنه حال وجود متدربين من دولة أخرى يتم ضم إليهم مجموعة من الأئمة والواعظات المصريين وتكون دورة مدتها أسبوعين، ليحدث تبادل الثقافات والرؤى، ويتم التركيز على قضايا التجديد والعلوم الإنسانية واللغة العربية.

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