أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب أمير الشرقية: جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية الجميع

Print
نائب أمير الشرقية: جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية الجميع نائب أمير الشرقية: جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية الجميع
استقبل أمين المنطقة ورئيس المجلس البلدي عقب تدشين حملة إزالة الأنقاض

نائب أمير الشرقية: جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية الجميع

تصوير: عبدالعزيز الدوسري :استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله- في ديوان الإمارة اليوم (الأحد) أمين المنطقة المهندس فهد الجبير ورئيس المجلس البلدي للأمانة عبدالهادي الشمري بعد تدشين أمير المنطقة لحملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام في نسختها الثانية، والتي تستمر لمدة أسبوعين، ضمن برامج المجلس البلدي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد الأمير أحمد بن فهد على ضرورة الحرص على مخالفة كافة الأفراد والجهات التي تقوم برمي الأنقاض والمخالفات في الأماكن العامة، مؤكداً أن جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية يشترك فيها كافة الجهات والمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وبين أن مثل هذه الحملات تهدف إلى معالجة أخطاء ارتكبها البعض وأنها تعطي إشارة لضرورة أن يساهم المجتمع بكافة مكوناته في إزالة التشوهات البصرية في المنطقة والمحافظة على النظافة العامة كونها سلوكًا يحث عليه ديننا الحنيف.

من جهته شكر أمين المنطقة الشرقية، نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد على التوجيهات السديدة فيما أكد رئيس المجلس البلدي أن الحملة ستنطلق من ضاحية الملك فهد لتشمل بعدها كافة الأحياء بحاضرة الدمام.نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية