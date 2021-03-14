وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعاً حول المملكة

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ضمن "نأتي إليك".. تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 20 موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال وللنساء في محافظة عقلة الصقور، وللنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى الصحة النفسية بمدينة بريدة لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة لمدة يوم واحد.

وفي منطقة عسير بدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مقر محافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد، وللرجال والنساء في مقر أمانة منطقة عسير، ومركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مقر المحكمة العامة بمحايل عسير، والكلية التقنية بمحافظة بلقرن، ويوم الثلاثاء في إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، ويوم الأربعاء في مستشفى محافظة رجال ألمع، ومكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل موقع، بينما تقدم الخدمة للرجال والنساء لمدة يومين في مركز التأهيل الشامل في أبها، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرمة بدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الجموم لمدة أسبوع، وفي محافظة الكامل، ومحافظة ميسان لمدة يومين لكل منهما، ومركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين، وفي مركز أبوراكة لمدة يوم واحد.



وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية