بالتعاون مع "الثقافة".. "طيران ناس" يشارك في مبادرة "عام الخط العربي"

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لتثقيف المسافرين بجمالية وأهمية الخط العربي وترسيخ الاعتزاز بهويتنا العربية

بدأ طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، تعاوناً مشتركاً مع وزارة الثقافة للمشاركة في مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها الوزارة.

وسيقوم "طيران ناس" بتطبيق الهوية البصرية الخاصة بـ"عام الخط العربي" على الطائرة الثانية عشرة من طراز إيرباص A320neo التي تسلمها مؤخراً ضمن اتفاقية موقعة مع شركة إيرباص في عام 2017 لشراء 120 طائرة A320neo، بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: "نفخر بأن نكون من المشاركين في مبادرة عام الخط العربي، وبتعاوننا مع وزارة الثقافة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى إبراز فن الخط العربي بوصفه فناً متميّزاً يجسّد ثراء اللغة العربية وجمالياتها. ونهدف من خلال وضع شعار عام الخط العربي على إحدى طائراتنا، إلى تثقيف مسافرينا حول جمالية وأهمية الخط العربي وترسيخ الاعتزاز بهويتنا العربية".

وأضاف المهنا: "تتقاطع أهداف وزارة الثقافة السعودية، من خلال مبادرة عام الخط العربي التي تحظى بدعم من برنامج جودة الحياة، مع أهداف طيران الناس واستراتيجيته القائمة على تطوير تجربة السفر في المملكة ورفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال أسطول حديث وخيارات متنوعة من الوجهات، من حيث التركيز على الارتقاء بجودة الحياة في المملكة وتحويلها إلى مركز عالمي للنقل الجوي وفق أهداف رؤية المملكة 2030".

وكانت وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "عام الخط العربي" خلال عام 2020م، ثم مددتها عاماً آخر بهدف منحها استدامة أطول، وكذلك للتمكّن من طرح وتنفيذ المبادرات العديدة التي كانت الوزارة تسعى إلى إطلاقها وتفعيلها.

طيران ناس وزارة الثقافة