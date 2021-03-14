انتخاب مارك تيرنيج رئيساً جديداً لمجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

السادة الصحفيون والإعلاميون،

مرفق لسيادتكم الخبر الصحفي الخاص بانتخاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة مارك تيرنيج ، الرئيس التنفيذي لشركة DarkOwl، كرئيس لمجلس أوصياء الجامعة خلفاً لريتشارد بارتليت. كان تيرنيج عضوا في مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2016، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الأوصياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وتم اختيار بارتليت ايضاً كأول رئيس فخري بالجامعة حيث رأس مجلس أوصياء الجامعة لمدة ثلاث فترات.

مرفق أيضا صورة مارك تيرنج

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وشكراً

دينا راشد

المدير المشارك للإعلام

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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