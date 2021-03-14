تخصيص مستشفى "إيزيس التخصصي" بالأقصر كمركز لخدمات الأمومة والطفولة

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الهيئة بفرع الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، يأتي ذلك في إطار متابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر منذ منتصف فبراير 2021.

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، شدد المدير التنفيذي على ضرورة متابعة تطبيق برامج وتدابير مكافحة العدوى داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة، التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مع التأكيد على وجود نقطه فرز بكل وحدة ومركز طبي بشكل يومى، لفرز المواطنين في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر التلواني تعليماته بتشغيل الحضانات كليًا إضافة إلى تشغيل كافة العيادات الخارجية بمستشفى ايزيس في غضون 7أيام، حيث من المقرر أن يصبح مستشفى "إيزيس التخصصي"، بعد تجهيزه مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

ووجه التلواني بسرعه توفير الكوادر الطبية للعمل داخل المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب الصعيد، وذلك سواء بالندب أو التعاقد ، بهدف إمداد الوحدات والمراكز الطبية بالقوى البشرية المؤهلة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة ، بما يسهم في تحقيق رضاء المنتفعين ، فيما أكد على ضرورة متابعة كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات لمتابعة مدى توافر المخزون الدوائي أو المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على أكمل وجه مشددًا على توفير ماينقص من مستلزمات.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ووزير المالية بمحافظة الأقصر، أمس، حيث شملت الجولة الميدانية زيارة مستشفيي الكرنك الوظائف وإيزيس التخصصي ومجمع الأقصر الطبي الدولي، وذلك للاطمئنان على كفاءة التشغيل والوقوف على معايير الجودة المقدمة المنتفعين بالمنظومة بمحافظة الأقصر.