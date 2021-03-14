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توقعات بتقلبات حادة.. الأرصاد للمواطنين: يمكن تخفيف الملابس في هذا الموعد

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توقعات بتقلبات حادة.. الأرصاد للمواطنين: يمكن تخفيف الملابس في هذا الموعد توقعات بتقلبات حادة.. الأرصاد للمواطنين: يمكن تخفيف الملابس في هذا الموعد

مصراوي Masrawy

02:25 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد عادة ما نشهد اضطرابات في الأحوال الجوية مع نهايات الفصول، لافتًا إلى إنه قد شهد البلاد أيضا تقلبات جوية حادة وسريعة، كما يمكن حدوث ظواهر جوية خاصة بالفصول الأربعة في يوم واحد.

وأضاف شاهين في تصريحات تليفزيونية، أنه يتبقى أسبوع واحد وينتهي فصل الشتاء رسميًا وجغرافيًا، لافتًا إلى أن الأسبوع الجاري يشهد طقسا ربيعيا.

وأشار إلى أن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري تشهد استقرارا في الأحوال الجوية حيث يكون الطقس من دافئ إلى مائل للحرارة على أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لكن خلال الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح الباكر يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وتابع: "يصل الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى لـ11 و12 درجة، لذلك ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس الشتوية، نظرا لاستمرار البرودة الشديدة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر".

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الشهر الأول من فصل الربيع يكون فيه نسمات برودة، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس مع بداية فصل الربيع، مشددًا على ضرورة أن يكون تخفيف الملابس طفيف مع متابعة النشرات الجوية.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار تنعدم خلال الأسبوع الجاري، ويتبقى التحذير من الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، تكون من الفجر حتى السابعة صباحا.

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