وزير الأوقاف السوداني: دولتنا متعددة الثقافات.. والإخوان لعبوا على شق وحدة الصف

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية السوداني، نصر الدين مفرح، إن هناك مشتركات للآدمية والإنسانية عموما هي أننا أبناء آدم وحواء، والديانات السماوية جميعا تتفق أنها تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد، فيجب أن نبني هذه المشتركات على الثوابت العامة.

وأضاف مفرح، خلال جلسة نقاشية وحوارية عقدها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الأحد، بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، بحضور وفود 35 دولة مشاركة فى المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات، أن السودان بلد متعدد في الأديان والثقافات وهي ميزة وقد لعب الإخوان على شق صف السودان، وظللنا 27 سنة فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحينما أتت الحكومة الانتقالية عقب الثورة، بثت الحرية وانتهجتها سبيلا، وخلال 15 شهرا خرجت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح: "ينبغي أن نبني أساسا على العلمية والمنهجية ومواكبة العصر، فكل من لم يلتفت لملاحقة العصر فسيتخلف كثيرا، ويجب أن تلتفت الدول الإسلامية للشباب والمرأة".

ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن الرئيس السيسي له دورا كبيرا فى دعم العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأضاف العسومي:"يجب علينا كعرب أن نتكاتف ونتحاور فيما بيننا"، مؤكدا أن البرلمان العربي سيعمل على استثمار توصيات المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات سواء على المستوى التشريعي أو بقية المستويات"