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رئيس مجلس النواب يهنئ المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

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رئيس مجلس النواب يهنئ المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة رئيس مجلس النواب يهنئ المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

مصراوي Masrawy

02:19 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

هنأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، حيث قال رئيس مجلس النواب كلمة جاء نصها كالتالي:

احتفل العالم بالأمس القريب باليوم العالمى للمرأة، وباسمكم واسمي أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية التي تعد بحق مدرسة يتخرج من تحت لوائها كل من صهرتهم في بوتقة المثل والانتماء وحب الوطن، والتي كانت العمود الفقرى للثورة المصرية ضد من أرادوا اختطاف هويتها.

وقد أقر الدستور حقوق المرأة، مؤكداً أن دورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة، وبذلك منحها الحماية والرعاية، وخصص أكثر من ( 20) مادة للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال التمييز والإقصاء والعنف، وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، وضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية.

نحيى المرأة المصرية في يومها العالمي، تحية تليق بمكانتها، وتاريخها وعطاءها الذي لا ينضب.​

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مصراوي Masrawy

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