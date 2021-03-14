أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بيراميدز يغادر إلى تنزانيا لمواجهة نامونجو في الكونفدرالية

Print
بيراميدز يغادر إلى تنزانيا لمواجهة نامونجو في الكونفدرالية بيراميدز يغادر إلى تنزانيا لمواجهة نامونجو في الكونفدرالية

مصراوي Masrawy

02:17 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، بعثة فريق نادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، متجهة إلى تنزانيا لمواجهة فريق نامونجو التنزاني، والمقرر لها الأربعاء المقبل، على تنزانيا الوطني في العاصمة دار السلام، في إطار منافسات الجولة الثاثنة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر فريق بيراميدز إلى تنزانيا، وذلك على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي السماوي من أجل تسهيل الرحلة على اللاعبين، وعدم تعرضهم للإجهاد خاصة أن السفر من القاهرة إلى تنزانيا سيستغرق وقتًا طويلاً.

كما حدد الجهاز الفني بقيادة أروابارينا برنامج الفريق فور وصول تنزانيا، خاصة أن البعثة ستصل قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، الأمر الذي سيسمح بخوض تدريب جماعي قبل التدريب الختامي الذي سيقام على ملعب المباراة يوم الثلاثاء.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية