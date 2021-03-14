بيراميدز يغادر إلى تنزانيا لمواجهة نامونجو في الكونفدرالية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، بعثة فريق نادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، متجهة إلى تنزانيا لمواجهة فريق نامونجو التنزاني، والمقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد تنزانيا الوطني في العاصمة دار السلام، في إطار منافسات الجولة الثاثنة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر فريق بيراميدز إلى تنزانيا، وذلك على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي السماوي من أجل تسهيل الرحلة على اللاعبين، وعدم تعرضهم للإجهاد خاصة أن السفر من القاهرة إلى تنزانيا سيستغرق وقتًا طويلاً.

كما حدد الجهاز الفني بقيادة أروابارينا برنامج الفريق فور وصول تنزانيا، خاصة أن البعثة ستصل قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، الأمر الذي سيسمح بخوض تدريب جماعي قبل التدريب الختامي الذي سيقام على ملعب المباراة يوم الثلاثاء.​