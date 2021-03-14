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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

هنَّأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيسَ السيسي بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد: "إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب شعب مصر ‏خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن، ‏وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن، ناضلت ‏مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن ‏نتذكر القائد الذي اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، ‏والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصري أنه ‏مقاتل عنيد، ومفاوض سديد.‏

لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيدًا للعالم على جلال ‏عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل مَن شارك في عبورنا لهزيمة النفس، وتحية ‏لكل ضابط وجندي وهب روحه دفاعًا عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم ‏قدمت للوطن أغلى ما تملك.‏

حفظ الله مصر ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده".‏