مصراوي Masrawy
02:11 م الأحد 14 مارس 2021
كتب- نشأت علي:
هنَّأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيسَ السيسي بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد: "إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب شعب مصر خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن، وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن، ناضلت مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن نتذكر القائد الذي اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصري أنه مقاتل عنيد، ومفاوض سديد.
لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيدًا للعالم على جلال عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل مَن شارك في عبورنا لهزيمة النفس، وتحية لكل ضابط وجندي وهب روحه دفاعًا عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك.
حفظ الله مصر ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده".