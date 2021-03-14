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برلماني: لم أجد إلا أرقى معاملة في سجون دائرتي.. وأبوابها مفتوحة لكل المؤسسات

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برلماني: لم أجد إلا أرقى معاملة في سجون دائرتي.. وأبوابها مفتوحة لكل المؤسسات برلماني: لم أجد إلا أرقى معاملة في سجون دائرتي.. وأبوابها مفتوحة لكل المؤسسات

مصراوي Masrawy

02:10 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص والعبور بالقليوبية، بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في .

وقال مدينة، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن مصر لا تقبل الوصاية عليها من أحد، ولن نرضخ لضغوط جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن ما جاء بالبيان ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف النائب: في دائرتي سجنان عمومان، وأقوم بزيارات مستمرة إليهما؛ للاطمئنان عن حالة حقوق الإنسان بهما، ولم أجد بهما إلا أرقى معاملة والاهتمام بحقوق الإنسان، كما أن أبواب السجون مفتوحة لجميع المؤسسات.

وتساءل النائب أحمد خليل خير الله، عما إذا كان بيان مجلس حقوق الإنسان بيانًا أم كارتًا جديدًا للتدخل في شؤون الوطن.

وأشار خير الله إلى مبادرة الحقوق الشخصية التي تطرق إليها البيان، وتساءل: هل حقوق المثليين تربك حسابات تلك الدول، وما يحدث تجاه مسلمي ميانمار لا يربكهم؟!

وتابع النائب: البيان تجاهل ما تقوم به البلاد من تنمية وتطوير للعشوائيات، مضيفًا أن الملف الحقوقي تراكمي، ومشكلاتنا نحن أولى بها، موجهًا كلمته إلى الدول المصدرة للبيان: اتركوا لنا وطننا وتعاملوا مع المؤسسات المصرية بشكل رسمي للحصول على المعلومات.. اتركوا وطننا لنا؛ نختلف في وطننا أفضل من الاتفاق في مخيمات اللاجئين.

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