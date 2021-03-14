أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طوارئ الجوف" تؤكد استمرار مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمحاربة "كورونا"

Print
تفعيل نقاط الفرز البصري والتأكد من صحة القادمين عبر تطبيق "توكلنا"

أكدت لجنة الطوارئ الرئيسية بمنطقة الجوف على استمرار مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19 من خلال مواصلة أعمال اللجنة بالميدان وإيقاع العقوبات بحق مخالفيها، إضافة إلى تفعيل نقاط الفرز البصري على مداخل المنطقة والتأكد من صحة القادمين لها من خلال تطبيق توكلنا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن عشر الذي عُقد برئاسة فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة، اليوم عبر الاتصال المرئي، والذي شدد فيه على استمرار العمل بنفس الوتيرة حتى زوال الجائحة بإذن الله حضر الاجتماع وكيل إمارة الجوف حسين آل سلطان.

وأكد أمير منطقة الجوف على ضرورة تعاون الجهات ذات الاختصاص على وجه السرعة فيما بينها في تنفيذ القرارات التي يرونها والابتعاد عن البيروقراطية في كل ما يتعلق بالجائحة حتى نحمي أبناء المجتمع من هذا الوباء ونرى تناقصًا في أعداد الحالات بالمنطقة.

بعد ذلك استعرضت اللجنة مؤشرات الأداء للجهات المعنية والنسب التي حققتها خلال الأسبوع من خلال الجولات الميدانية، ثم ناقشت محاور الاجتماع مع الحضور.

لجنة الطوارئ الرئيسية منطقة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية