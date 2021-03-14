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في 25 و30 من مارس الجاري.. الأخضر يواجه الكويت وفلسطين في "مرسول بارك"

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في 25 و30 من مارس الجاري.. الأخضر يواجه الكويت وفلسطين في

يواجه السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكويتي "ودياً" يوم 25 مارس، وذلك على أرض ملعب "مرسول بارك " بالرياض كما يستضيف الأخضر نظيره الفلسطيني على ذات الملعب في 30 من مارس الجاري، على ذات الملعب ، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين .
وكانت إدارة ملعب "مرسول بارك" قد أكملت الجاهزية لاستضافة مباريات الأخضر بعد أن شهد الملعب تطورًا كبيرًا في الجوانب الفنية والتقنية والإدارية، وفق أفضل المعايير الفنية المتبعة في الملاعب الرياضية العالمية.

في 25 و30 من مارس الجاري.. الأخضر يواجه الكويت وفلسطين في

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ملعب مرسول بارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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