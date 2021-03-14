أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول طبي أيرلندي يوصي بتعليق استخدام لقاح استرازينيكا

Print
مسؤول طبي أيرلندي يوصي بتعليق استخدام لقاح استرازينيكا مسؤول طبي أيرلندي يوصي بتعليق استخدام لقاح استرازينيكا

مصراوي Masrawy

01:55 م الأحد 14 مارس 2021

لندن- (د ب أ):

ذكر نائب كبير المسؤولين الطبيين في أيرلندا، رونان جلين أنه يتعين وقف استخدام لقاح "استرازينيكا" بشكل مؤقت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" اليوم الأحد أنه تم رصد تخثر دم خطير، بعد التطعيم باللقاح في النرويج.

وتضغط السلطات الأيرلندية على شركة الأدوية للإسراع من إمداداتها للجمهورية.

وقال جلين "تم تقديم هذه التوصية في أعقاب تقرير من هيئة الأدوية النرويجية، عن تسجيل أربع حالات جديدة لتخثر خطير في الدم لدى بالغين بعد التطعيم بلقاح استرازينيكا".

وأضاف "لم يتم التوصل لإثبات وجود أي صلة بين لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا وتلك الحالات".

وتابع "غير أنه بناء على المبدأ الوقائي، وانتظار الحصول على مزيد من المعلومات، أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية للمناعة، بتأجيل مؤقت لبرنامج التطعيم بلقاح استرازينيكا في أيرلندا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية