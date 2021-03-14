أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقرير: اليابانية تؤيد فكرة إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق مجاورة

Print
تقرير: الحكومة اليابانية تؤيد فكرة إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق مجاورة تقرير: اليابانية تؤيد فكرة إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق مجاورة

مصراوي Masrawy

01:49 م الأحد 14 مارس 2021

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "سانكي" اليابانية اليوم الأحد أن تؤيد فكرة إنهاء حالة الطوارئ لطوكيو والمناطق المحيطة، بسبب ، كما هو مقرر في 21 مارس الجاري، حسب صحيفة "جابان تودي" اليابانية اليوم.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها في اجتماع مع مستشارين في 18 مارس الجاري، طبقا للصحيفة. ولم يتم الرد على اتصالات هاتفية واردة إلى مكتب رئيس الوزراء.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي لم يتم الكشف عن هويته إن عدد الأسرة بالمستشفيات التي يتم استخدامها لعلاج مرضى فيروس كورونا يتراجع بشكل تدريجي، مما يبرر إنهاء حالة الطوارئ، كما تقرر.

وهناك إجماع في الرأي متزايد بين مسؤولين ومستشارين حكوميين إنه حتى لم تم الإبقاء على حالة الطوارئ، لن يؤدي ذلك إلى تحسن كبير في عدد حالات العدوى، طبقا للصحيفة نقلا عن عضو لم يتم الكشف عنه في لجنة استشارية حكومية.

وسجلت اليابان حتى الآن 446 ألفا و923 حالة إصابة و8573 حالة وفاة بسبب كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

شبكة عيون الإخبارية