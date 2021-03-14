جبران باسيل: نتخوف من اعتماد الفيدرالية في لبنان

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مصراوي Masrawy

بيروت- (د ب أ):

أعرب رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل اليوم الأحد عن أن تياره يتخوف من اعتماد الفيدرالية في البلاد ، معتبرا أن الجيش صاحب المسؤولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن باسيل قوله ، في مؤتمر صحفي تلا خلاله الورقتين السياسية والاقتصادية للتيار الحر ، "إن التيار يتخوف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن أن تكون حلا للبلدان الشبيهة به، وهي كذلك، بل لأن نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحولانها إلى فرز طائفي طوعي للسكان، وهذا ما قد يجعلها نوعا من التقسيم المقنع وهو مرفوض منا حتما".

واعتبر أن "الاستراتيجية الدفاعية تشكل في حد ذاتها ضمانة للبنان تسمح له وتوجب على ابنائه البقاء بمنأى عن كل نزاع لا علاقة له به"، مؤكدا ضرورة اعتماد استراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي، والحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع، ومركزية قرار الدولة دون التخلي عن الحق المقدس والشرعي بالدفاع عن النفس.

ودعا باسيل إلى فك الحظر عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة، مؤكدا ضرورة تحصين لبنان في وجه أي عدوان من إسرائيل أو من الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن لبنان هو بلد التوازنات وأي إختلال في توازنه يضرب تنوعه ويسقط هويته، مشيرا الى أن "عودة اللاجئين والنازحين شرط وجودي للبنان، وعدمها مانع للسلام مع إسرائيل ومولد للحرب معها، ومانع لاستقرار العلاقات المميزة والمتوازنة التي نريدها مع سوريا".

وقالباسيل : "لا نقبل، ولا يمكن للبنان أن يدمج في مجتمعه لا اللاجئين ولا النازحين، فلا دستوره ولا نسيجه الإجتماعي ولا موارده الإقتصادية ولا كثافة سكانه تسمح بهذا التوطين".