كسور وكدمات متفرقة.. شقيق "سيدة السلام": حصلنا على تصريح بالدفن

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

صرحت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بدفن سيدة سقطت من الطابق السادس بأحد العقارات في منطقة السلام.

وقال "يوسف. م"، شقيق السيدة المتوفاة، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن النيابة صرحت بدفنها بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية، موضحًا أنه تبين وجود كسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من الدور السادس.

وأضاف شقيق السيدة الثلاثينية، أنه دفنها صباح اليوم الأحد بعد أن صرحت له النيابة بذلك، منوهًا إلى أن القضية مازالت قيد التحقيقات ومحبوس على ذمتها 3 أشخاص، رافضًا الإفصاح عن هويتهم.

وقال مصدر أمني - رفض ذكر اسمه - لمصراوي، إن حارس العقار ومالكه وأحد السكان تسللوا إلى شقة السيدة في محاولة للتعدي عليها بالضرب، ما أدي إلى سقوطها من الطابق السادس، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن زيارة أحد الأصدقاء للفتاة وهي بمفردها، دفع المتهمين إلى التعدي عليها ستثبت صحته من تحقيقات النيابة العامة التي من المقرر أن تصدر بيانًا خلال الساعات القليلة المقبلة حول تفاصيل الواقعة.

من جانبه قال شقيق ضحية "السلام"، إن شقيقته ليست "طبيبة" وتعمل في إحدى عيادات النساء والتوليد، مشيرًا إلى أنها تعيش بمفردها بالشقة.

وأوضح يوسف في رواية أخرى عن المتداولة: "شقيقتي تعيش بمنطقة لا يتوافر بها الغاز الطبيعي، فطلبت من أحد عمال توصيل أنابيب البوتاجاز إحضار أنبوبة لمنزلها، وكان بيغير الأنبوبة والباب مفتوح، وفوجئت بصاحب العقار ومعه آخرون يقتحمون شقتها ويعتدون عليهما بالضرب المبرح، فسقطت من شرفة شقتها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال".

وشدد شقيق ضحية السلام على أن شقيقته لم تنتحر كما ادعى المتهمون، موضحًا: "شقيقتي وزنها لا يسمح لها بالقفز من سور البلكونة المرتفع، مؤكدًا أن شقيقته تعرضت للقتل العمد بعد ضربها ضربًا مبرحًا من المتقحمون لشقتها".

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بأحد شوارع بمنطقة النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.