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السلطات الليبية تطيح بـ3 إرهابيين ينتمون لـ"القاعدة".. وتفجر مخزن أسلحة ضخم للتنظيم

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السلطات الليبية تطيح بـ3 إرهابيين ينتمون لـ"القاعدة".. وتفجر مخزن أسلحة ضخم للتنظيم السلطات الليبية تطيح بـ3 إرهابيين ينتمون لـ"القاعدة".. وتفجر مخزن أسلحة ضخم للتنظيم
الجيش الوطني شن عملية عسكرية على حي سكني اختبأوا فيه

السلطات الليبية تطيح بـ3 إرهابيين ينتمون لـ

قبضت السلطات الليبية في شرق البلاد، اليوم (الأحد) على رجلين وامرأة ينتمون إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأفاد مصدر عسكري من الجيش الوطني الليبي، بأن الجيش شن عملية عسكرية في حي الجارف بمدينة أوباري جنوبي غرب البلاد، وفقاً لـ"الشرق".

ونفى المصدر ما تردد عن شن غارات جوية على المدينة، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعها البعض، راجعة إلى تفجير مخزن كبيرة لـلذخائر تابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وبين أن كتيبة العاصفة، والكتيبة 116، التابعتين للقيادة العامة للجيش الليبي، داهمتا الحي وفجرتا مخزناً كبيراً للذخيرة وصادرتا كميات كبيرة من الأسلحة خلال العملية.الجيش الوطني الليبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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