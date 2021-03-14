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تحرير 50 محضرا ضد مشاركين في مظاهرات مناوئة لتدابير كورونا جنوب ألمانيا

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تحرير 50 محضرا ضد مشاركين في مظاهرات مناوئة لتدابير كورونا جنوب ألمانيا تحرير 50 محضرا ضد مشاركين في مظاهرات مناوئة لتدابير كورونا جنوب ألمانيا

مصراوي Masrawy

01:39 م الأحد 14 مارس 2021

ميونيخ- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية عن تحرير أكثر من 50 محضرا ضد أشخاص شاركوا في مظاهرات مناوئة للتدابير الحكومية لمكافحة كورونا في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا أمس السبت.

وأوضحت الشرطة أنها حررت أكثر من 30 محضرا من هذه المحاضر بسبب مخالفات إدارية تتعلق بمخالفات لقانون التجمعات وقانون الحماية من العدوى بالإضافة إلى أكثر من 20 محضرا بسبب جرائم تتعلق باستخدام شهادات طبية غير صحيحة ومقاومة ضباط إنفاذ القانون.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يُشْتَبَه في أنه هاجم صحفيا في مظاهرة سابقة.

وحسب بيانات الشرطة، فقد تم نشر 500 عنصر من عناصر الشرطة في ميونخ،عاصمة ولاية بافاريا، أمس لتأمين المسيرات، وقامت الشرطة بتفريق أكبر هذه المسيرات بالقرب من مقر البرلمان البافاري لأن " الجزء الأغلب من هؤلاء الأشخاص لم يلتزموا بالشروط المنصوص عليها مثل الارتداء الإجباري للكمامة وأخذ مسافة تباعد كافية بينهم وبين بعضهم البعض".

وذكرت الشرطة أن هذه المسيرة شارك فيها نحو 2500 شخص رغم أن عدد من تم الإخطار عن مشاركتهم كان يبلغ 500 شخص فقط.

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